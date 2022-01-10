Названы ранние симптомы рака кишечника

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Повышение температуры, слабость, снижение аппетита и отвращение к мясной пище могут оказаться ранними симптомами рака кишечника. Об этом рассказала врач-терапевт Сури Дадашева.

Кроме того, по словам специалиста, человека должны насторожить признаки анемии, бледность, головокружение и головные боли. Также об онкологии может сигнализировать отрыжка, неприятный вкус во рту, изжога, тошнота и рвота, добавила она.

— Рак кишечника представляет собой злокачественное заболевание с локализацией опухоли в тонком или толстом кишечнике, — цитирует специалиста РИА Новости.

Свидетельствовать о нем могут также периодические боли в животе, запоры, вздутие кишечника или чередование запоров и поносов, а также появление в кале крови, слизи или гноя.

Для своевременного выявления болезни Дадашева порекомендовала ежегодно проходить диспансеризацию. Она подчеркнула, что ранняя диагностика позволит провести более эффективное и менее дорогостоящее лечение.

А ученые из Соединенных Штатов назвали продукты, которые повышают риск развития рака кишечника. Исследователи обнаружили, что употребление более четырех порций алкогольных напитков в неделю увеличивает риск развития опухоли. Также риск вероятности онкологии растет пропорционально количеству употребляемого спиртного.