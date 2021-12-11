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Ученые назвали вызывающие рак кишечника продукты

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали вызывающие рак кишечника продукты
Фото: Pixabay

Ученые из Соединенных Штатов назвали продукты, которые повышают риск развития рака кишечника.

Исследователи обнаружили, что употребление более четырех порций алкогольных напитков в неделю увеличивает риск развития опухоли. Также риск вероятности онкологии растет пропорционально количеству употребляемого спиртного.

Помимо этого, риск заболеть раком кишечника выше у выпивающих мужчин. По мнению ученых, это объясняется различиями в расщеплении алкоголя в организме мужчин и женщин.

Многие исследования также показали, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника. Подсчитано, что примерно 13 из 100 случаев рака кишечника связаны с употреблением этого мяса. Обработанное мясо — это, например, бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы. Эксперты рекомендуют сократить употребление такого мяса до 70 граммов в день.

По словам ученых, употребление большого количества клетчатки снижает риск развития рака кишечника. Следует увеличить количество клетчатки в рационе, выбирая продукты из цельного зерна.

Исследователи посоветовали заменить макароны или хлеб на коричневый рис, чтобы в рационе было больше клетчатки. Также нужно выбирать цельнозерновые хлопья для завтрака, есть больше фруктов и овощей с высоким содержанием клетчатки, таких как горох и малина.

Ученые предупредили, что ожирение тоже является причиной рака кишечника, поэтому необходимо следить за своим весом, сообщает Express.

Звездный диетолог назвала болезни из-за частого употребления мяса. Светлана Фус рассказала, к чему может привести регулярное употребление красного мяса. Она отметила, что в рационе многих людей мясо является главным продуктом, который едят три раза в день. Причем мясом называют как свинину, так и курицу с рыбой, что в корне неверно. Эксперт советует заменять некоторые блюда из мяса другими продуктами, которые по содержанию белка ему не уступают.

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