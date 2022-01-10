Москвичка отдала лжемебельщику почти миллион рублей

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Россия, Москва, Трёхпрудный переулок Карта всех событий

Столичные оперативники задержали жителя Подмосковья, который под видом изготовителя мебели похитил у москвички 950 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, жительница столицы обратилась мастеру по изготовлению мебели, которого нашла по объявлению в интернете. Мужчина приехал к ней в квартиру в Трехпрудном переулке, где они заключили договор на изготовление мебели. Женщина отдала изготовителю предоплату.

После этого она еще несколько раз переводила ему на карту деньги в качестве предоплаты. Однако через некоторое время мебельщик перестал выходить на связь.

Поняв, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию.

Причиненный материальный ущерб составил 950 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Подмосковья.

Правоохранители выяснили, что мошенник не имеет никакого отношения к изготовлению мебели и с самого начала не планировать выполнять условия договора. Похищенные средства он успел потратить.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о жителе Подмосковья, который нашел чужой паспорт и брал на имя его владельца кредиты в банках в течение трех месяцев.