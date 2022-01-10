Житель Подмосковья в течение трех месяцев брал кредиты по чужому паспорту

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Россия, Москва, Подольская улица Карта всех событий

Житель Подмосковья нашел чужой паспорт и брал на имя его владельца кредиты в банках в течение трех месяцев. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, злоумышленник нашел на улице паспорт 40-летнего москвича. В течение трех месяцев он использовал этот документ для оформления кредитов на чужое имя.

Ничего не подозревающий москвич оказался должен по кредитам свыше 530 тысяч рублей. В полицию обратились сотрудники банка из-за того, что на счет организации не поступали платежи погашения займа.

Подлог был выявлен и мошенника задержали на Подольской улице в Москве.

— Им оказался 44-летний житель Подмосковья. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Со слов задержанного, паспорт он выбросил, — заключили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что перед судом предстанут мошенники, похитившие 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина.