Перед судом предстанут мошенники, похитившие 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух фигурантов дела о хищении 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Обвиняемыми по данному делу проходят 27-летний житель Подмосковья и 28-летний липчанин. Оба обвиняются в преступлении по уголовной статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере».

По словам представителя ведомства, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — заключила Нефедова.

Похищение денег у 96-летнего ветерана ВОВ

29 мая 2021 года на домашний номер ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), 96-летнего Василия Пронина поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Доверчивый и добродушный ветеран поверил преступнику и выполнил его указания. Однако уже после передачи денег пожилой человек понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дело получило широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.