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Подошла к концу реконструкция бывшего кинотеатра «Орбита»

Евгений Белоусов

Город
Подошла к концу реконструкция бывшего кинотеатра «Орбита»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
проспект Андропова, дом 27 в районе Нагатинский затон. Карта всех событий

Завершилась реконструкция здания бывшего кинотеатра «Орбита» в Нагатинском затоне. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, бывший советский кинотеатр станет многофункциональным общественным центром шаговой доступности.

— На реконструкции кинотеатра «Орбита» Комитетом совместно с подведомственным Центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проведены необходимые инспекционные проверки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом, — сообщил он.

По его словам, внутреннюю отделку помещений и монтаж технологического оборудования арендаторы выполнят уже после ввода объекта в эксплуатацию. Уточняется, что сначала для посетителей будут открыты торговые помещения.

Обновленное четырехэтажное здание занимает площадь в 9,3 тысячи квадратных метров. В нем разместится пятизальный кинокомплекс, торговые галереи с магазинами и бутиками, фудкорт с ресторанами и кафе. Кроме того, в теплое время года на крыше планируется открыть зеленую террасу для проведения различных мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 8 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в течение 2021 года была завершена реконструкция восьми зданий бывших советских кинотеатров. По его словам, на базе прежних кинотеатров формируются многофункциональные общественные центры шаговой доступности, которые включают полезные для горожан сервисы.

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