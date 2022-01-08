Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции в столице зданий бывших советских кинотеатров

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В Москве в течение 2021 года была завершена реконструкция восьми зданий бывших советских кинотеатров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реализации масштабной инвесторской программы по реконструкции морально и технически устаревших зданий бывших советских кинотеатров в Москве в 2021 году завершены работы по реконструкции восьми кинотеатров, — рассказал заммэра.

По его словам, на базе прежних кинотеатров формируются многофункциональные общественные центры шаговой доступности, которые включают полезные для горожан сервисы. При этом в них сохраняется основная функция кинопоказа.

— Так, в 2021 году после реконструкции введены в эксплуатацию общественные центры «Саяны», «София» и «Янтарь», также завершены работы по реконструкции зданий кинотеатров «Байконур», «Орион», «Киргизия», «Орбита» и «Экран» — сейчас объекты готовятся к вводу в эксплуатацию, — цитирует главу Строительного комплекса агентство городских новостей «Москва».

Андрей Бочкарев добавил, что в настоящее время ведется реконструкция еще 15 объектов, которые находятся в разной стадии готовности. Он уточнил, что речь идет о кинотеатрах «Бирюсинка», «Баку», «Прага», «Родина», «Солнцево», «Первомайский», «Аврора», «Алмаз», «Витязь», «Звездный», «Патриот», «Планета», «Керчь», «Улан-Батор» и «Мечта». Их введут в эксплуатацию в 2022–2023 годах.

До этого заммэра рассказал, что рядом с Рижским вокзалом в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская» появится пешеходная площадь.