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Мужчина зарезал брата во время застолья Щелкове

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина зарезал брата во время застолья Щелкове
Фото: СК РФ

Семейное застолье с алкоголем завершилось братоубийством в Щелкове. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 10 января.

По данным следствия, инцидент произошел 9 января. Во время посиделок с алкоголем между двумя братьями 49 и 48 лет произошел конфликт, в ходе которого старший схватился за нож. Он несколько раз ударил им родственника в область шеи и туловища. От полученных травм тот скончался на месте.

Братоубийцу задержали. На допросе он полностью признал вину. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожее преступление произошло в Подмосковье в сентябре прошлого года. В деревне Иудино Сергиево-Посадского городского округа мужчина распивал спиртные напитки со своей 52-летней сестрой. В какой-то момент между ними произошел словесный конфликт. В результате мужчина нанес родственнице не менее семи ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

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