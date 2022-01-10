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Актер Борис Щербаков предложил выпустить Михаила Ефремова по УДО

Анна Михалюк

Общество
Актер Борис Щербаков предложил выпустить Михаила Ефремова по УДО
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народный артист РФ Борис Щербаков предложил освободить Михаила Евремова по УДО.

— Он уже достаточно наказан и уже что-то понял в этой жизни. Его уже могли давно выпустить по УДО. Я считаю, что пора его выпускать. Жизнь его достаточно побила, — сказал артист в новом выпуске программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Он рассказал, что отец Михаила Ефремова также выпивал, однако «спектакли он не срывал, пьяным за руль не садился».

— Все мы не без греха. И я люблю иногда выпить, но пьяным за руль я никогда не сяду.

На вопрос ведущего о том, что бы Ефремов-старший сказал сыну, если б узнал о смертельном ДТП, артист ответил, что, скорее всего, у Олега Николаевича от такой новости случился бы инфаркт.

— Он очень переживал за каждый его поступок. А то, что сейчас с ним случилось… Он бы не пережил, — сказал артист.

В июне 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, врезался в автомобиль на Смоленской площади. В результате погиб 57-летний водитель. После смертельной аварии актер находится в колонии уже полтора года.

Адвокат Ефремова рассказал, как артист встретил Новый год в колонии.

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