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Адвокат рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Адвокат рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как артист будет встречать Новый год, находясь в колонии. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Пашаева, Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в одном из лучших исправительных учреждений России. Он уверен, что праздники пройдут отлично даже там. К тому же, по словам юриста, актер «пользуется авторитетом».

— Он пользуется авторитетом среди сокамерников. Говорят, что все нормально. Все, что позволяет закон, он делает, — передает слова Пашаева NEWS.ru.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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