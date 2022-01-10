Астролог рассказала, как избежать неприятностей в ретроградный Меркурий

меркурий / Фото: pixabay.com/gookingsword

Избежать пагубного влияния ретроградного Меркурия можно, главное – не планировать ничего важного на этот период. Об этом рассказала натальный астролог Маргарита Тренькина.

Она уточнила, что в 2022 году Меркурий будет двигаться назад четыре раза, а ближайший ретроградный период наступит 14 января и продлится до 4 февраля. Это время считается неблагоприятным для всех людей, кто не родился в этот период. Однако Тренькина считает, что даже в такие бедственные для всего мира дни можно извлечь для себя пользу.

По ее словам, не стоит планировать никаких важных дел на период стационарности планеты — в это время Меркурий вступает в обратное движение. Первая точка стационарности небесного тела продлится с 13 января по 15 число, вторая — с 3 по 5 февраля. Студентам в эти дни стоит заняться долгами по учебе и личной жизнью, а руководителям различных предприятий рекомендуется устроить мероприятия по сплочению коллектива, передает слова астролога сайт WMJ.ru.

10 января было обнародовано предсказание известной прорицательницы Ванги, которая рассказала, жизнь представителей каких знаков зодиака в 2022–2026 годах может превратиться в сказку.