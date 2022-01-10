Андрей Бочкарев рассказал о перевыполнении плана по переселению по реновации в 2021 году

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

За 2021 год Москва перевыполнила план по переселению по программе реновации жилья на шесть тысяч человек. Об этом в понедельник, 10 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего за прошедший год переселение в новые дома в столице начали 36 тысяч человек. Добиться таких показателей, утверждает Бочкарев, удалось благодаря приближению сроков ввода ряда домов.

— К концу 2020 года в новые квартиры переехали чуть более 23 тысяч человек, то есть за прошлый 2021 год показатель вырос более чем в два раза, — добавил Бочкарев.

Всего с начала реализации программы реновации жилья начато переселение 69,7 тысячи жителей из 421 дома, из них полностью переехали в новые квартиры 47,6 тысячи человек, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в столице в 2022 году планируют построить 174 объекта общей площадью более трех миллионов квадратных метров.