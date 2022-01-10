«Я вела себя плохо»: МакSим показала новогодний подарок от Собчак

Фото: instagram/maksimartist

Российская певица МакSим показала худи, которое ей на Новый год подарила журналистка Ксения Собчак. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Собчак дарит одежду каждому участнику ее YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Обычно на элемент гардероба наносятся фразы, которые произнес сам гость во время разговора. Певице достался розовый костюм, на нем надпись: «Я вела себя плохо».

— «Ксюша знает обо мне немного больше», — прокомментировала необычный презент МакSим в Instagram.

Певица пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время она продолжает восстанавливаться.