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Россиян призвали сдавать на переработку новогодние ели

Ирина Игнатенко

Общество
Россиян призвали сдавать на переработку новогодние ели

Российский экологический оператор призывает россиян сдавать новогодние елки после праздников на утилизацию. После переработки они пойдут на корм животным или могут пригодиться в сельском хозяйстве.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что избавляться от новогодних деревьев нужно правильно, не нанося вреда экологии. Выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя.

— Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Это опасный газ, который легко горит и разрушает озоновый слой, ускоряя глобальное потепление, — отметил он в комментарии «360».

Он напомнил, что во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки деревья обретают вторую жизнь: идут на корм животным или становятся щепой для почвы или городских клумб.

Денис Буцаев отметил, что в Москве работает более 500 пунктов приема в рамках акции «Елочный круговорот». В Подмосковье работает 224 пункта «Подари своей елке вторую жизнь!».

4 января стало известно, что специалисты Госинспекции по недвижимости выявили 28 нелегальных елочных базаров в Москве.

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