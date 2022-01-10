В НАТО отказались отвечать на вопрос о действиях для членства Украины

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НАТО поддерживает суверенитет Украины и оказывает ей практическую поддержку. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 10 января.

— Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки, — рассказал чиновник.

При этом он не стал отвечать на вопрос о плане действий для вступления Украины в альянс. Киев обладает правом защищать себя, а НАТО помогает ему в этом, подчеркнул генсек.

Вопрос о готовности Украины к членству, по его словам, будет решаться лишь ей и членами НАТО. Столтенберг подчеркнул, что никто другой не может иметь право на это, отмечает ТАСС.

4 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности. Организация, как уточнил он, серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины. ООН приветствует контакты на различных уровнях, даже при условиях сохранения напряженности, заключил дипломат.