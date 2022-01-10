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Автомобиль упал с эстакады на Дмитровском шоссе в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Автомобиль упал с эстакады на Дмитровском шоссе в Москве
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163Д Карта всех событий

На Дмитровском шоссе легковой автомобиль съехал с эстакады и перевернулся. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По словам представителя ведомства, информация о ДТП по адресу Дмитровское шоссе, вблизи дома 163д, поступила в столичную службу 112 утром 10 января. Автоледи не справилась с управлением, в результате чего легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
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Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
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Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
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Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
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Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

В результате аварии женщина получила ссадины. От госпитализации она отказалась.

— Были проведены работы по стабилизации автомобиля при помощи крана пожарно-спасательного отряда № 201, — говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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