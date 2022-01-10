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Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА

Иван Юминов

Спорт
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА
Фото: instagram/pfc_cska

Бывший футболист Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московской команды ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 10 января.

— Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей. Ранее Василий с 2002 по 2018 годы выступал за ПФК ЦСКА в качестве игрока и выиграл с красно-синими шесть чемпионатов России, семь Кубков России, пять Суперкубков России и Кубок УЕФА, — говорится в сообщении.

Он вернулся в клуб в 2020 году в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам. После этого Березуцкий вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко, а затем присоединился к нему в «Краснодаре», отмечается на сайте ЦСКА.

2 января сообщалось, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него, COVID-19 заболели его одноклубники Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

В настоящее время они ушли в самоизоляцию. При этом травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели.

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