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В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для малоимущих россиян

Иван Юминов

Экономика
В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для малоимущих россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян следует снижать вплоть до ноля процентов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в понедельник, 10 января.

— Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения — чем больше получаешь, тем больше платишь, — рассказал депутат.

Подобные законопроекты, как уточнил он, отклонялись правительством и нижней палатой парламента. Ставка налога должна стать нулевой для тех, кто получает до 25 тысяч рублей в месяц, приводит слова Нилова РИА Новости.

9 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что при доходах выше десяти миллионов рублей в год в России необходимо ввести налог в размере 25 процентов от ставки НДФЛ, а для тех, кто зарабатывает больше — до 40–50 процентов. Он отметил, что такая разница в доходах может раздражать людей, учитывая еще и тот факт, что банки условных олигархов могут обанкротиться, в результате чего страдают обычные граждане.

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