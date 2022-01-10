Вирусолог Альтштейн объяснил, стоит ли беспокоиться из-за возникновения «дельтакрона»

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Гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», обнаруженный на Кипре, скорее всего, не повлияет на ход пандемии. Более серьезную угрозу представляет штамм «омикрон», отличающийся высокой заразностью. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил вирусолог Анатолий Альтштейн, слияние двух штаммов в один вполне реально.

— Является ли этот штамм рекомбинантным (имеющим признаки разных штаммов — прим. «ВМ»), я сказать не могу, потому что нет таких подробных данных. Некоторые считают, что это просто смесь двух вирусов, которые посчитали за рекомбинант, — рассказал он.

По словам инфекциониста Георгия Викулова, «дельтакрон» регистрируется не только на Кипре, но и в некоторых других странах. Однако имеющейся информации недостаточно, поэтому любые высказывания должны быть осторожными, чтобы не вводить людей в заблуждение, заметил собеседник «ВМ».

Альтштейн обратил внимание, что далеко не все штаммы значительно влияли на течение пандемии.

— Это достаточно редкое событие, чтобы появлялся мутант, который оказывает влияние. Вообще, мутанты возникают постоянно — у любого человека вы найдете мутацию, но это необязательно будет сильно влиять на свойства вируса, — рассказал вирусолог.

Он отметил, что наибольшее влияние оказали три штамма: «альфа», «дельта» и «омикрон». Поэтому беспокоиться из-за возникновения «дельтакрона» не стоит — это забота исследователей, которые изучат новый штамм более подробно, рассказал Альтштейн.

Более серьезную проблему представляет штамм «омикрон», подчеркнул собеседник «ВМ».

— Нам нужно волноваться по поводу «омикрона», который придет, без всякого сомнения. Здесь нет какой-то катастрофы, потому что этот вирус отличается невысокой летальностью, которая существенно ниже, чем у «дельты». Но поскольку он более заразный, то может быть много зараженных людей, — подчеркнул специалист.

У подавляющего большинства заразившихся болезнь будет протекать легко и, скорее всего, перегрузки больниц получится избежать, спрогнозировал Альтштейн. Предположительно, летальность у «омикрона» не больше, чем полпроцента, однако эти данные пока не подтверждены, заключил эксперт.

Ученые из университета Кипра обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», получивший название «дельтакрон». Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис.

По его словам, эксперты изучили 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В итоге был обнаружен вариант, сочетавший в себе некоторые мутации «дельты» и «омикрона».

Как отметил профессор, это открытие может быть использовано в дальнейшем. Сейчас Кипр переживает пик новой волны эпидемии, однако уже в ближайшее время ожидается снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна «омикрона», сообщает Cyprus Times.