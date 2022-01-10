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Андреева рассказала, как сохранить молодость

Георгий Соланович

Общество
Андреева рассказала, как сохранить молодость
DD4_8193.jpg / Фото: DD STUDIO

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала, как сохранять сохранить молодость несмотря на возраст. Соответствующий пост она выложила в своем Instagram–аккаунте.

На фотографии к посту в социальной сети Андреева предстала в спортивном костюме в необычной позе. Каждое утро телеведущая начинает с йоги – именно она помогает Андреевой сохранить гибкость тела и выглядеть молодой, хотя ведущей в ноябре 2021 года исполнилось уже 60 лет.

— Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного — это легко на самом деле, — пишет Андреева в Instagram.

Поклонники телеведущей выразили восхищение такому бережному отношению к собственному здоровью.

«Прекрасная и спортивная», «Просто восхищаюсь вами Катя!», «Екатерина, Вы восхитительны», — восторгаются фанаты Андреевой.

23 апреля 2021 года российская телеведущая решила опубликовать пост с размышлениями на абстрактные темы в своем микроблоге. Поток мыслей кумира порадовал ее подписчиков.

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