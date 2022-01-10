Малахов раскритиковал Блиновскую после интервью с Собчак

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Телеведущий Андрей Малахов резко высказался о коуче Елене Блиновской после ее интервью с Ксенией Собчак. Соответствующую сторис телезвезда опубликовал в своем Instagram–аккаунте.

Блиновская была приглашена на YouTube–канал Собчак и поразила аудиторию своим резким и раздраженным поведением во время интервью. Фанаты Малахова спросили у телеведущего, что он думает об Instagram–коуче, и получили резкий ответ.

— Жалко тратить один час 45 минут на продавщицу свадебных платьев из Ярославля, — написал телеведущий в Instagram.

10 января Малахов записал видеообращение с призывом помочь в восстановлении сгоревшей во время пожара московской квартиры певицы Марины Хлебниковой.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.