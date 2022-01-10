Малахов объявил о сборе средств на восстановление сгоревшей квартиры Хлебниковой

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение с призывом помочь в восстановлении сгоревшей во время пожара московской квартиры певицы Марины Хлебниковой. Видеосообщение было опубликовано в Instagram–аккаунте артистки.

— Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой, если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе! — сказал Малахов в видеообращении.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции. 6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.