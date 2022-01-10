Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Малахов объявил о сборе средств на восстановление сгоревшей квартиры Хлебниковой

Георгий Соланович

Общество
Малахов объявил о сборе средств на восстановление сгоревшей квартиры Хлебниковой
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение с призывом помочь в восстановлении сгоревшей во время пожара московской квартиры певицы Марины Хлебниковой. Видеосообщение было опубликовано в Instagram–аккаунте артистки.

— Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой, если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе! — сказал Малахов в видеообращении.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции. 6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.

Читайте также:
Андрей Малахов обращение Марина Хлебникова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте