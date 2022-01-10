«Господи боже мой»: Поргина высказалась о попадании Прокловой в реанимацию

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Актриса Елена Проклова могла попасть в реанимацию с инсультом из-за перепада давления. Об этом заявила артистка и вдова Николая Караченцева Людмила Поргина в понедельник, 10 января.

— Господи боже мой, бедненькая. Бедненькая моя девочка, господи, — рассказала актриса.

По ее словам, в последнее время Проклова прекрасно выглядела и часто выходила в свет. Поргина предположила, что причиной перепада давления могла стать смена резкого потепления на заморозки.

Проклову, по ее мнению, вряд ли кто-то мог обидеть, так как они обе «девчонки бойцовские». Поргина пообещала следить за состоянием здоровья коллеги, отмечает Пятый канал.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.