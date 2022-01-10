Актриса Проклова попала в Москве в реанимацию с инсультом

Фото: Youtube / НТВ

Актрису Елену Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в понедельник, 10 января.

— Актриса попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, — говорится в сообщении.

Вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, отмечает канал «112».

В июле 2021 года в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» актер Кирилл Широков заявил, что два года назад Проклова приставала к нему во время съемок. В картине он исполнял роль охранника. Он утверждал, что актриса принуждала его к интиму. В свою очередь заявления артистки о домогательствах в ее адрес в детстве стали темой для многочисленных обсуждений.

В интервью Лере Кудрявцевой в апреле 2021 года года Проклова рассказала о сексуальном насилии на съемках. На момент инцидента ей было 15 лет. Во многих интервью актриса также рассказывала, что в 15 лет у нее был роман с Олегом Табаковым, что вызвало волну сплетен и догадок.