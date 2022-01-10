Путин назначил Бикантова новым послом России в ЦАР

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Президент России Владимир Путин назначил Александра Бикантова послом страны в ЦАР.

— Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике, — говорится в документе.

Еще одним указом лидер освободил от данной должности Владимира Титоренко, отмечается на портале правовой информации.

30 декабря 2021 года Путин назначил Кирилла Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет. Соответствующий указ вступит в силу 17 января 2022 года.

30 декабря Дмитриев заявил на встрече с Путиным, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми.

Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.