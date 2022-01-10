Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин назначил Бикантова новым послом России в ЦАР

Иван Юминов

Политика
Путин назначил Бикантова новым послом России в ЦАР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Александра Бикантова послом страны в ЦАР.

— Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике, — говорится в документе.

Еще одним указом лидер освободил от данной должности Владимира Титоренко, отмечается на портале правовой информации.

30 декабря 2021 года Путин назначил Кирилла Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет. Соответствующий указ вступит в силу 17 января 2022 года.

30 декабря Дмитриев заявил на встрече с Путиным, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми.

Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

Читайте также:
Центральная Африканская Республика (ЦАР) Владимир Путин Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте