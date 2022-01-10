Цискаридзе рассказал, как провел новогодние праздники

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, как и где провел новогодние праздники.

После сложного года артист предпочел полностью погрузиться в отдых и провести десять дней заслуженного отдыха в полном отречении от мира.

— Я замечательно провел рождественские каникулы. Ничего не делал, и это было лучше всего. Даже фильмы не смотрел. Просто ничего не делал. Подчеркну, что это самое лучшее, что может быть. Ничего не хотел ни знать, ни видеть, ни слышать, — отметил Цискаридзе.

Новый год артист по традиции встретил в Москве. По его словам, главное, что должно сопутствовать празднику, — снег. По словам Цискаридзе, в новогоднюю ночь у него на столе не было ничего необычного и дорогого. Он добавил, что никогда не отказывал себе в калорийной еде и никогда не садился на диету, передает ФАН.

Сейчас отдохнувший народный артист РФ «уже нырнул в работу с удовольствием».

30 декабря 2021 года Цискаридзе оценил качество уборки улиц в Санкт–Петербурге.