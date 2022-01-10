Гости столицы ранили ножом нескольких человек в одном из развлекательных заведений города

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Росгвардейцы задержали гостей из ближнего зарубежья, которые напали с ножом на посетителей одного из столичных развлекательных заведений. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 10 января, сообщила пресс-секретарь столичного главка Росгвардии Яна Урсу.

По ее словам, сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые пытались скрыться, увидев служебный автомобиль.

У одного из них при проверке документов был обнаружен травматический пистолет, на который тот не имел разрешающих документов. У другого задержанного сотрудники вневедомственной охраны нашли нож со следами крови.

Молодых людей доставили в отделение полиции. Позже выяснилось, что они стали участниками драки в одном из развлекательных заведений города. В ходе конфликта задержанные несколько раз ударили своих оппонентов ножом.

До этого сообщалось, что в Щелкове 9 января во время посиделок с алкоголем между двумя братьями 49 и 48 лет произошел конфликт, в ходе которого старший схватился за нож. Он несколько раз ударил им родственника в область шеи и туловища. От полученных травм тот скончался на месте.