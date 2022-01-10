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Лазарев рассказал о начавшемся отпуске

Георгий Соланович

Общество
Лазарев рассказал о начавшемся отпуске
Фото: instagram/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск. Соответствующий пост он выложил в своем Instagram–аккаунте.

На фотографии за артистом виднеются пляж и голубое море. Свою дозу солнечного света Лазарев улетел получать в начале первой рабочей неделе 2022 года. В связи с этим он приготовился получать гневные комментарии от завистников.

— Ну, приветики. Приготовился получать негатив на подобные солнечные фотографии, потому что понимаю в Москве началась рабочая неделя, а у меня начался отпуск! Ждите новых раздражающих ярких фоток, — констатировал певец в Instagram.

Однако вместо негатива в комментариях артист получает от фанатов только сердечные пожелания о прекрасном времяпрепровождении.

«Отличного отдыха!», «А почему они должны раздражать!? Очень даже приятно», «Даже не думайте о негативе, Сергей! Вы столько работаете, что достойны лучшего отдыха!», — пишут подписчики в социальной сети.

29 декабря Лазарев оценил вокальные данные теледивы Ольги Бузовой. Исполнитель не смог назвать телезвезду настоящей певицей.

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