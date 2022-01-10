Щербаков студентом увел свою будущую жену у другого мужчины

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Борис Щербаков еще в студенчестве увел свою будущую жену у другого мужчины. Об этом он рассказал во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия–1».

Познакомился артист со своей будущей супругой во время обучения в Школе–студии МХАТ, в общежитии. Щербаков отметил, что тогда его любовь уже была замужем.

— Я был студентом Школы-студии МХАТ. Мне дали ключи от комнаты в общежитии. Я зашел в комнату, а там уже два молодых человека сидели. И была еще одна свободная кровать. И тут зашла Таня. Она говорит: «Ой, а я должна здесь жить». Я пошутил: «Так давайте жить вместе», — откровенничал актер в эфире «Судьбы человека».

Полноценный роман между студентами, по словам Щербакова, начался после запланированного по сценарию поцелуя на репетиции одного из спектаклей. Артист подчеркнул, что после поцелуя он покраснел и убежал со сцены.

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