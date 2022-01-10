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Собчак заступилась за Блиновскую после скандального интервью

Георгий Соланович

Общество
Собчак заступилась за Блиновскую после скандального интервью
Фото: roscongress / Елена Разина

Журналист Ксения Собчак вступилась за бизнес-тренера Елену Блиновскую после последовавших в адрес коуча обвинений в торговле воздухом. Ведущая выложила соответствующий пост в Instagram.

Блиновская дала интервью Собчак и рассказала, как она зарабатывает деньги, после чего зрители обвинили мотивационного тренера в воровстве и заработке на пустом месте. Собчак, к удивлению большинства, выступила в защиту Блиновской.

— Лена, в отличие от других, имела смелость выйти на разговор, заявить свою позицию и мировоззрение. Нужно ли за это хейтить? Не в этом была цель, не в «разоблачении» конкретного человека. Всегда проще всего накинуться на героя или антигероя, но кто написал четыре миллиона доносов, как говорил Довлатов? — написала телеведущая в Instagram.

10 января телеведущий Андрей Малахов резко высказался о Блиновской после ее интервью с Собчак.

Бизнес-тренер была приглашена на YouTube-канал Собчак и поразила аудиторию своим резким и раздраженным поведением во время передачи. Фанаты Малахова спросили у телеведущего, что он думает об Instagram-коуче, и получили достаточно резкий ответ.

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