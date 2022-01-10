Финские ученые создали способную защитить от COVID-19 молекулу

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Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 10 января.

По данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заболевания COVID-19 в течение восьми часов. Согласно проведенному на мышах эксперименту, она способна блокировать белок на поверхности вирусной частицы.

Молекула, как уточняется, эффективна против различных вариантов вируса. Она была создана не как аналог существующих вакцин, а для дополнения их эффекта, отмечается на сайте университета.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».