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Новый объект религиозного назначения появится в районе Солнцево

Евгений Белоусов

Город
Новый объект религиозного назначения появится в районе Солнцево
Фото: patriarchia.ru
Россия, Москва, улица Богданова, вл50 Карта всех событий

Объект религиозного назначения появится в районе Солнцево. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, земельные участки общей площадью 0,54 гектара будут предоставлены Православному приходу храма преподобного Сергия Радонежского в безвозмездное пользование на девять лет для проектирования и строительства объекта религиозного назначения.

Как отметили в ведомстве, на одном из этих участков на данный момент расположен храм.

— Общая площадь объекта составит порядка 2600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

До этого перед ежегодной рождественской службой патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим мира в жизни и прекращения войн на территориях исторической Руси. На рождественской литургии присутствовали архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.

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