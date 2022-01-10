Новый объект религиозного назначения появится в районе Солнцево

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Объект религиозного назначения появится в районе Солнцево. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, земельные участки общей площадью 0,54 гектара будут предоставлены Православному приходу храма преподобного Сергия Радонежского в безвозмездное пользование на девять лет для проектирования и строительства объекта религиозного назначения.

Как отметили в ведомстве, на одном из этих участков на данный момент расположен храм.

— Общая площадь объекта составит порядка 2600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

До этого перед ежегодной рождественской службой патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим мира в жизни и прекращения войн на территориях исторической Руси. На рождественской литургии присутствовали архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.