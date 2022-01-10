Спортивную школу олимпийского резерва № 42 на Варшавском шоссе отремонтируют

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Согласован проект капитального ремонта спортивной школы Олимпийского резерва № 42 на Варшавском шоссе. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание, построенное в 1954 году, отремонтируют по индивидуальному проекту.

— Сегодня в СШОР № 42 функционируют такие отделения, как бокс, бейсбол, спортивная борьба, софтбол, фехтование, тхэквондо, а также художественная гимнастика. В рамках проекта запланированы полная замена внутренней отделки помещений школы и ремонт системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения, — рассказала Леонов.

Отмечается, что в ходе ремонта в здании школы будут установлены новые дверные блоки, обновят внутреннюю отделку откосов и восстановят ограждения лестницы. Кроме того, проект включает замену полов и отделки чаши бассейна.

Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений полностью обновят в соответствии с их функционалом. Существующий архитектурный облик здания спортивной школы будет сохранен, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что специалисты планируют завершить ремонт станции метро «Рижская» в апреле-июне этого года. Изначально станция закрывалась, чтобы установить дополнительный эскалатор для увеличения ее пропускной способности. Однако в ходе демонтажа старых эскалаторов специалисты выявили необходимость дополнительных работ для обеспечения безопасности эксплуатации наклонного тоннеля.