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Психологи рассказали, как выйти на работу после праздников без стресса

Георгий Соланович

Общество
Психологи рассказали, как выйти на работу после праздников без стресса
Фото: Pexels

После новогодних праздников важно входить в рабочий темп постепенно и не забывать об отдыхе. Об этом рассказали психологи Маргарита Дворкина и Александр Тхостов.

В первую очередь, необходимо правильно распределить время. Работа не должна занимать 24 часа в сутки, особенно после праздников. Дворкина подчеркнула, что не нужно забывать об отдыхе.

— Каникулы — это хорошо, но нужно отдыхать и в течение дня, недели, месяца, в независимости от праздников, сообщила она URA.RU.

По мнению Тхостова, важно войти в рабочий процесс плавно. Лучшим вариантом будет посвятить втягиванию в процесс пару дней, а после работы для повышения настроения посетить места, где давно мечтали побывать.

20 декабря 2021 года сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги Нинель Коломийцева рассказала «Вечерней Москве», как избавиться от застоявшейся энергии, негатива и состояния усталости.

По словам эксперта, восстановиться и укрепить здоровье поможет йога. Асаны включают в работу все мышцы тела и организм, что способствует похудению.

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