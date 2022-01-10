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Невролог назвал возможные причины инсульта Прокловой

Георгий Соланович

Общество
Невролог назвал возможные причины инсульта Прокловой
Фото: Youtube / НТВ

Возможными причинами инсульта у российской актрисы Елены Прокловой являются психологические и физические нагрузки на организм. Об этом заявил врач-невролог Виктор Шахнович.

Он уверен, что хотя все близкие и коллеги артистки уверены в безупречном здоровье Прокловой, предпосылки к инсульту у нее имелись.

— У здорового человека инсульт не возникает. И это надо понимать, — подчеркнул Шахнович.

Одними из возможных причин трагедии являются психологические и физические нагрузки. Проклова в свои 68 лет постоянно гастролирует и участвует в постановках, что не могло не отразиться на ее здоровье, заверил врач.

— Подъемы артериального давления, на которые не обращали внимания, и в результате организм страдает. И когда-то организм не выдерживает, и происходит нарушение кровообращения, — передает слова невролога Пятый канал.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

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