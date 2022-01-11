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«Красавцы»: Мария Миронова поделилась редким фото с сыновьями

Юлия Курганова

Общество
«Красавцы»: Мария Миронова поделилась редким фото с сыновьями
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Мария Миронова поделилась свежим снимком своих сыновей в личном микроблоге. Подписчики увидели схожесть между наследниками артистки и ее знаменитым отцом.

Мария в домашней одежде держала на руках младшего сына Федора. А старший наследник Андрей нежно прильнул к родительнице. Миронова без макияжа искренне улыбалась, находясь со своими детьми. А фанаты умилились при виде картины семейной идиллии.

— Мои парни, — подписала фото актриса в Instagram.

«Красавцы»; «Все голубоглазые! В дедушку и прабабушку»; «Удивительное дело: у обоих сыновей есть что-то во взгляде от вашего отца»; «Такие все красивые в вашей семье!»; «Мария, вы такая здесь домашняя и любящая, а дети замечательные», — восхитились снимком фолловеры.

В декабре Мария Миронова рассказала, как чуть не стала жертвой маньяка. Народная артистка России сообщила, что некогда за ней постоянно следил таинственный незнакомец и все время оставлял послания. После испуганная актриса обратилась в полицию.

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