«Красавцы»: Мария Миронова поделилась редким фото с сыновьями

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Мария Миронова поделилась свежим снимком своих сыновей в личном микроблоге. Подписчики увидели схожесть между наследниками артистки и ее знаменитым отцом.

Мария в домашней одежде держала на руках младшего сына Федора. А старший наследник Андрей нежно прильнул к родительнице. Миронова без макияжа искренне улыбалась, находясь со своими детьми. А фанаты умилились при виде картины семейной идиллии.

— Мои парни, — подписала фото актриса в Instagram.

«Красавцы»; «Все голубоглазые! В дедушку и прабабушку»; «Удивительное дело: у обоих сыновей есть что-то во взгляде от вашего отца»; «Такие все красивые в вашей семье!»; «Мария, вы такая здесь домашняя и любящая, а дети замечательные», — восхитились снимком фолловеры.

В декабре Мария Миронова рассказала, как чуть не стала жертвой маньяка. Народная артистка России сообщила, что некогда за ней постоянно следил таинственный незнакомец и все время оставлял послания. После испуганная актриса обратилась в полицию.