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Стало известно расписание планового техобслуживания газовой техники в 2022 году

Виктория Сикерина

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Стало известно расписание планового техобслуживания газовой техники в 2022 году
Фото: Вечерняя Москва

Стал известен график планового технического обслуживания газовых приборов на текущий год. Точные даты жители столицы могут узнать на сайте Мосгаза или с помощью специального бота в Telegram. Об этом рассказали в пресс-службе московского Комплекса городского хозяйства во вторник, 11 января.

Для удобства горожан в прошлом году газовое предприятие Москвы разработало подписку на уведомления о предстоящем техобслуживании. Сообщение о скором визите придет на почту или в мессенджер за неделю или 24 часа. Также жители могут оценить работу газовщика.

Помимо этого, в связи с частыми случаями или попытками мошенничества Мосгаз предупредил москвичей, что специалисты предприятия в одиночку проводят проверки и не предлагают платных услуг, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В 2021 году почти 99 процентов всех газовых плит, которые подлежали замене по техническим или временным причинам, обновили в жилых домах столицы. При этом в 2020 году специалисты обнаружили свыше 200 тысяч нарушений в эксплуатации газового оборудования, после чего заменили 98,7 процента бытовой техники.

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