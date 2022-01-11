Девять крупных школ на 11,5 тысячи учеников построят в Москве в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Девять школ-гигантов на 11,5 тысячи учеников появятся в Москве в текущем году. Об этом рассказал во вторник, 11 января, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что образовательные учреждения планируют ввести в эксплуатацию на Волоколамском шоссе, Люблинской улице, 17-м квартале городского района Некрасовка и в Новой Москве.

Заммэра подчеркнул, что строительство школ — одна из приоритетных задач для столичных властей.

— Так, в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 40 детских садов более чем на 9,6 тысячи мест, а также 27 школ более чем на 19 тысяч мест, включая девять школ-гигантов на 11,5 тысячи мест, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что специалисты возведут учебное заведение в Ватутинках на 1,2 тысячи мест и Мосрентгене на 1,1 тысячи школьников.

— Также инвесторы построят две школы-гиганта в поселении Десеновском и одну — в Сосенском, а рядом с деревней Рассказовкой девелопер построит школу сразу на 2,1 тысячи учащихся, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что более 100 объектов социальной инфраструктуры планируют возвести в Троицком и Новомосковском административных округах столицы к 2025 году.