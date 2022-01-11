Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию еще 50 поликлиник проведут в Москве в 2022 году

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В 2022 году власти Москвы планируют провести реконструкцию еще 50 поликлиник, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве». По его словам, к концу 2024 года все 200 поликлиник, включенные в программу реконструкции, будут модернизированы и оснащены новейшим оборудованием.

Глава города отметил, что в реконст­рукции поликлиник участвуют десятки тысяч людей, но результат стоит затраченных сил и времени.

— Мы завершили реконструкцию 35 поликлиник — это примерно шестая часть программы. Огромная, сложнейшая работа, в которой участвуют десятки тысяч людей. После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это стольких затрат и временных неудобств, — рассказал Собянин. — И получал неизменный ответ: да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую, современную поликлинику.

— В 2022 году планируем провести реконструкцию еще 50 зданий. Кроме того, в этом году будет завершено строительство порядка двадцати новых поликлиник в тех районах, где их не хватает, — сообщил градоначальник. Он также подчеркнул, что реконст­рукция — это не только обновление здания, но еще и новое медицинское оборудование, и необходимый набор врачей-специалистов.

Сергей Собянин также рассказал о том, что к концу 2024 года будут модернизированы и оснащены новейшим оборудованием все 200 поликлиник, включенные в программу, а это половина амбулаторного фонда города. Остальные поликлиники власти тоже постепенно приведут к новому стандарту с точки зрения наполнения оборудованием и лечебных возможностей.