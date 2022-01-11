Более 200 тысяч предприятий стали участниками акселерационных программ в 2021 году

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Более 200 столичных компаний приняли участие акселерационных программах, которые разработал Московский экспортный центр, в 2021 году. Этот показатель втрое опередил уровень 2020 года. Об этом рассказал глава городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин во вторник, 11 января.

Он отметил, что за минувший год специалисты организовали 11 потоков акселерации. Это помогает предприятиям Москвы реализовывать свою продукцию на зарубежных рынках.

— Более 200 компаний получили софинансирование в размере до 90 процентов стоимости, при этом некоторые программы для предпринимателей были доступны бесплатно. С 2020 года количество участников акселераторов увеличилось втрое, — заявил руководитель ведомства.

Так, в 2021 году Московский экспортный центр создал семь акселераторов. В качестве партнеров выступили школа управления «Сколково», университет «Высшая школа экономики», Фонд развития интернет-инициатив и многие другие.

Одной из самых популярных программ стал проект GoGlobal для IT-компаний. Его участникам город покрыл 85 процентов стоимости обучения. Такой услугой воспользовались свыше 100 предприятий столицы, после чего заключили более ста экспортных договоров, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На портале поставщиков зарегистрировано свыше 250 тысяч пользователей, 45 тысяч из них завели свои учетные записи в 2021 году. Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что 90 процентов пользователей сервиса — представители малого и среднего бизнеса.