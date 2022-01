Ученые назвали продукт, снижающий риск смерти от рака

Фото: https://pixabay.com/ru

Ежедневное употребление в пищу оливкового масла позволяет снизить риск смерти от рака, а также ряда других заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана.

Согласно результатам исследования, люди, употребляющие более семи граммов, или половины столовой ложки, этого продукта в день, имели на 19 процентов ниже риск умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на 29 процентов — от нейродегенеративных заболеваний, на 18 процентов — от респираторных заболеваний и на 17 процентов — от онкологии.

Ученые сделали вывод, что употребление оливкового масла вместо сливочного или майонеза полезно, так как снижает риск общей и причинно-специфической смертности на 8–34 процента, говорится в исследовании опубликованном в журнале Journal of the American College of Cardiology.

До этого врач-диетолог Сьюзи Сойер назвала продукт, который способен увеличить продолжительность жизни. По ее словам, в бузине содержится большое количество антоциана, снижающего окислительный стресс в организме, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.