Специалисты общегородского контакт-центра обработали свыше 57 миллионов звонков

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Специалисты столичного общегородского контакт-центра (ОКЦ) обработали более 57 миллионов обращений горожан за минувший год. Этот показатель на два миллиона опередил уровень 2020 года. Об этом рассказал во вторник, 11 января, руководитель ОКЦ Андрей Савицкий.

Москвичи обращались по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, получения государственных услуг, работы органов власти и многим другим темам.

Так, более 70 горячих линий доступны для горожан и юридических лиц. Специалистам центра помогает искусственный интеллект. За 2021 год инновационный помощник обработал более 21 миллиона звонков, среди которых 11 — без привлечения оператора.

— Наибольший объем трафика в этом году традиционно пришелся на единую справочную службу Правительства Москвы: ее операторы приняли более девяти миллионов обращений, еще 3,3 миллиона звонков принял робот. Наличие виртуального помощника на горячих линиях помогает ускорить обработку вопросов горожан. Сейчас он консультирует по более чем 150 тематикам. Подходящий ответ робот ищет в базе знаний в среднем в полтора — два раза быстрее, чем это мог бы сделать человек, — отметил Савицкий.

Обратиться в ОКЦ можно по номеру: +7 495 777-77-77, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что свыше 3,7 тысячи горожан позвонили на горячую линию московского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.