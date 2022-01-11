Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Занятия по эффективному трудоустройству стали доступны в центре «Моя карьера»

Виктория Сикерина

Город
Занятия по эффективному трудоустройству стали доступны в центре «Моя карьера»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный центр занятости «Моя карьера» разработал обучающую программу по эффективному трудоустройству. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Швец во вторник, 11 января.

В рамках курса москвичам расскажут, как правильно подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем и определиться с профессией.

— Большинство людей, находящихся в поиске работы, как правило, нуждаются в дополнительной поддержке. Многие просто не знают, с чего начать. В январе мы приглашаем жителей столицы на тренинги и занятия, которые помогут разобраться в себе, определить свои сильные стороны и подготовиться к встрече с потенциальным работодателем. Москвичам, заинтересованным в открытии собственного дела, будут полезны обучающие программы по самозанятости и предпринимательству, — отметила директор «Моей карьеры».

Так, 17 января жителей столицы пригласили принять участие в онлайн-марафоне «Хочу работать». Также 21 января в 10:00 состоится групповая консультация «Трудовой договор или договор ГПХ в чем разница?», а 28 января в 10:00 — тренинг «Как составить продающее резюме». Для участия в занятиях необходимо заранее зарегистрироваться.

С подробной программой обучения можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что центр занятости «Моя карьера» подготовил видеоуроки для тех, кто планирует в новогодние праздники найти работу мечты.

Читайте также:
Трудоустройство «Моя карьера» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте