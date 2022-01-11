Занятия по эффективному трудоустройству стали доступны в центре «Моя карьера»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный центр занятости «Моя карьера» разработал обучающую программу по эффективному трудоустройству. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Швец во вторник, 11 января.

В рамках курса москвичам расскажут, как правильно подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем и определиться с профессией.

— Большинство людей, находящихся в поиске работы, как правило, нуждаются в дополнительной поддержке. Многие просто не знают, с чего начать. В январе мы приглашаем жителей столицы на тренинги и занятия, которые помогут разобраться в себе, определить свои сильные стороны и подготовиться к встрече с потенциальным работодателем. Москвичам, заинтересованным в открытии собственного дела, будут полезны обучающие программы по самозанятости и предпринимательству, — отметила директор «Моей карьеры».

Так, 17 января жителей столицы пригласили принять участие в онлайн-марафоне «Хочу работать». Также 21 января в 10:00 состоится групповая консультация «Трудовой договор или договор ГПХ в чем разница?», а 28 января в 10:00 — тренинг «Как составить продающее резюме». Для участия в занятиях необходимо заранее зарегистрироваться.

С подробной программой обучения можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что центр занятости «Моя карьера» подготовил видеоуроки для тех, кто планирует в новогодние праздники найти работу мечты.