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МХАТ имени Горького закроют на ремонт уже в феврале

Анастасия Колоскова

Общество
МХАТ имени Горького закроют на ремонт уже в феврале
Здание МХАТ на Тверском бульваре / Фото: www.mxat-teatr.ru / официальный сайт МХАТ имени Горького

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимира Кехмана решил начать ремонт театра уже в феврале, не дожидаясь окончания сезона. Об этом сообщило издание «СтарХит».

Отмечается, что с сайта театра неожиданно убрали афишу спектаклей на февраль в связи с предстоящим ремонтом здания. Это скоропалительное решение администрации шокировало участников труппы.

— Мы рассчитывали, что ремонт начнется ближе к лету, в межсезонье, но, видимо, Владимир Абрамович решил иначе. Продлится он аж до октября — то есть почти на год мы остаемся без работы. Думаю, вряд ли найдутся те, кто в восторге от того, что не будет играть. Все зависли в неизвестности, актерам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе, — посетовали актеры.

Капитальный ремонт МХАТа потребует немаленьких затрат — около 5 миллиардов рублей. Кехман решил, что работы будут проводить компании из Германии и Италии. Директор планирует обновить сценический комплекс, который не менялся более 50 лет и находящийся «в предаварийном состоянии».

В ноябре прошло года пресс-служба Министерства культуры России со ссылкой на генерального директора театра Владимира Кехмана сообщала, что работы по капитальному ремонту в здании Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького начнутся летом следующего года. Уточнялось, что во время ремонта театр будет продолжать работать. Кехман заверял, что работы займут не более четырех месяцев.

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