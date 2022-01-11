Скидки от российских ресторанов заработали в столичном сервисе Russpass

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Специалисты цифрового туристического сервиса Russpass вместе с российскими заведениями общественного питания разработали систему скидок на обслуживание. Такой услугой уже можно воспользоваться в 33 ресторанах.

Так, акция действует в заведениях Новосибирска, Костромы, Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Организаторы предлагают посетителям воспользоваться 15-процентной скидкой или бесплатно получить десерт или чашку кофе в виде комплимента от шеф-повара или самого кафе.

Для оформления услуги при входе в ресторан следует назвать промослово или показать специальный QR-код. Авторизоваться можно в социальных сетях или на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне туристический портал Discover Moscow разработал третий виртуальный путеводитель по достопримечательностям столицы. Теперь жители и гости города смогут посмотреть на здания и памятники эпохи сталинского ампира, которые впечатляют пышной архитектурой, смелостью и масштабностью. Так, например, пользователи узнают о проектировщиках сталинских высоток, Северного речного вокзала и здания Центрального академического театра Российской армии.