Наталья Сергунина рассказала о новом онлайн-сервисе для московских предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) появился сервис для начинающих предпринимателей «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», с помощью которого можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП и открыть банковский счет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 11 января.

— Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета, — рассказала заммэра.

По ее словам, благодаря новому сервису начинающему предпринимателю не понадобится оплачивать госпошлину или услуги посредников.

Так, на первом этапе пользователь должен выбрать организационно-правовую форму бизнеса и определиться с налоговым режимом. На втором этапе он изучает предложения банков — партнеров проекта, а затем подает заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета.

Третьим шагом является получение подтверждения о регистрации ИП или ООО в ФНС России на электронную почту пользователя. На четвертой ступени банк открывает расчетный счет для ведения бизнеса.

6 января Сергунина рассказала, что в рамках реализации проекта МБМ свыше 200 успешных бизнесменов и опытных экспертов поделились профессиональным опытом с начинающими предпринимателями за 2021 год. Она отметила, что специалисты объяснили новичкам, как открыть свое дело и эффективно развивать его.