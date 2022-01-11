Территорию под елочный базар в Новой Москве сдадут в аренду

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Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Яковлевское Карта всех событий

Столичные предприниматели смогут арендовать на пять лет участок под елочный базар в деревне Яковлевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города. Об этом сообщил руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков во вторник, 11 января.

Он отметил, что площадь торговой точки составляет 15 квадратных метров. Для его аренды бизнесменам следует подать электронную заявку.

— В 2021 году на размещение или на право торговли в нестационарных торговых объектах город реализовал 506 лотов на сумму 36 миллионов рублей. Из общего числа особо выделяются участки под елочные базары. В этом году, как и в прошлом, город реализовал 41 такой участок на общую сумму более 5,8 миллиона рублей, — заявил глава ведомства.

Больше всего участков под елочные базары реализовали на юге, юго-западе и севере Москвы в минувшем году. Их число составило девять, восемь и пять единиц соответственно.

Стартовая цена в 2021 году составляла 4927 рублей, а конечная — 5890 рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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