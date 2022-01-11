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Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы в праздники выросло вдвое

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы в праздники выросло вдвое
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число нарушений масочного режима в московском транспорте составило более шести тысяч во время новогодних и рождественских праздников. Этот показатель в два раза опередил уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов во вторник, 11 января.

Он отметил, что в праздничные дни был усилен контроль за соблюдением необходимых требований по коронавирусу на объектах транспорта столицы. Усиленный режим продолжает действовать.

Помимо этого, глава учреждения напомнил горожанам о важности ношения масок в местах массового скопления людей.

— Мы наблюдаем динамику роста количества нарушений, связанного с увеличением числа мероприятий и усилением контроля. В прошлом году в праздники было зафиксировано не менее трех тысяч нарушений масочного режима в городском транспорте Москвы, что в два раза меньше, чем в 2022 году, — цитирует слова Султанова агентство городских новостей «Москва».

Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы в праздники выросло вдвое

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2097 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 1 891 175 пациентов.

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