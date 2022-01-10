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Столичные врачи за сутки вылечили еще 2097 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 2097 пациентов от COVID-19
Фото: АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2097 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 10 января.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 1 891 175 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2778 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 708, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 456.

Еще 70 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 2097 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

В конце декабря прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021-го. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 2097 пациентов от COVID-19

В тот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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