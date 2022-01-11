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Мехди Вафа назвал четыре знака зодиака, которым сказочно повезет в 2022 году

Анастасия Колоскова

Общество
Мехди Вафа назвал четыре знака зодиака, которым сказочно повезет в 2022 году
Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Наступивший год Черного Водяного Тигра обещает большие перемены. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-4 знаков зодиака, которым в 2022-м будет благоволить удача.

В их число входят Овны. Представители этого знака запланировали множество рабочих задач, связанных с работой. Им удастся покорить новые вершины. Хотя это будет не результатом сказочного везения, как это может показаться со стороны, а результатом кропотливого труда

Личная жизнь также принесет «вспышки». Однако несвободным Овнам нужно задуматься, нужно ли усложнять себе жизнь мимолетным увлечением.

В новом году Тельцам нужно будет принять множество сложных решений, из-за которых они временами будут теряться. Тем не менее все изменения принесут пользу. Этот год будет благоприятен для раскрытия собственного потенциала. Одинокие представители этого знака имеют большие шансы на вступление в брак.

Близнецов ждет непростой, но интересный год. Им предстоят необычные открытия, поездки и даже переезды Особенно богатой на события станет грядущая весна. В завершении года представителей этого знака захлестнут семейные заботы, но и они доставят им удовольствие.

Обладающим отменной интуицией Скорпионы в наступившем году будет сопутствовать успех. Они будут испытывать гордость за свое окружение. Мехди порекомендовал представителям этого знака не бояться экспериментов и менять самих себя и мир вокруг. Им можно рассчитывать на незабываемый отпуск, который, возможно, перерастет во что-то большее, передает Starhit.

До этого астрологи назвали Рыб, Овнов и Козерогов в числе знаков зодиака, которым удастся оборвать черные полосы в 2022 году.

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